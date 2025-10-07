UA

Війна в Україні

Війська РФ "Шахедами" атакували Чернігівщину: під ударом енергетика, горіло зерносховище

Фото: війська РФ "Шахедами" атакували Чернігівщину (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Російські війська ударними безпілотниками атакували Чернігівську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Удар прийшовся по зерносховищу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Facebook начальника Новогород-Сіверської РВА Олександра Сельвестрова та Telegram "Чернігівобленерго".

"Вранці сьомого жовтня росіянами було завдано чергового удару по Новгород-Сіверському. Внаслідок влучання кількома ударними дронами "Шахед" по цивільному обʼєкту, відбулось займання, пожежі", - зазначив Сельвестров.

За його словами, влучання відбулось по одному з приміщень аграрного підприємства, де зберігалось зерно. Як зазначається, попередньо обійшлось без постраждалих.

Що кажуть в ОВА

За даними глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворог у Новгород-Сіверському районі ударними дронами атакував елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті – влучили у житло. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі внаслідок влучань.

Удар по енергетиці

"Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Зазначається, що енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів. На щастя, потерпілих немає.

Обстріли України 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей. Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області – там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

За даними ЗСУ, загалом росіяни вночі застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 152 ударних дрони типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

Чернігівська область