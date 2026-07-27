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Установка С-400 и не только: ГУР поразило "жирные" цели в Крыму (видео)

09:12 27.07.2026 Пн
1 мин
Какие цели удалось поразить?
aimg Елена Чупровская
Установка С-400 и не только: ГУР поразило "жирные" цели в Крыму (видео) Фото: Во временно оккупированном Крыму сожгли пусковую установку и радар С-400 (росСМИ)
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Во временно оккупированном Крыму сгорела пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об операции

Операция была проведена бойцами Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Они выследили российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма в ночь на 26 июля.

Разведчики сожгли пусковую установку комплекса и радиолокационную станцию 96Л6, входящую в его состав.

Хронология последних событий в Крыму

Тем временем президент Владимир Зеленский согласовал с военным командованием обновленный перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России . По его словам, дистанция поражения украинских дронов уже превысила три тысячи километров.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе ввели ограничение электроснабжения из-за перегрузки сетей. Оккупационные власти одновременно объявили воздушную тревогу и заявили о якобы атаке украинских беспилотников.

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