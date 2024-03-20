ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по Красногоровке и ранила мужчину. Полиция показала видео его спасения

Красногоровка, Среда 20 марта 2024 16:55
UA EN RU
РФ ударила по Красногоровке и ранила мужчину. Полиция показала видео его спасения Архивное фото: РФ ударила по Красногоровке и ранила мужчину (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска ударили по Красногоровке в Донецкой области и ранили мужчину. Полиция была вынуждена провести операцию по спасению пострадавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"В Красногоровке группа "Белый Ангел" спасла раненого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский снаряд разрушил дом 72-летнего мужчины. Он чудом выжил - буквально за мгновение до взрыва вышел из комнаты, которая оказалась в эпицентре удара.

"Мужчина получил травмы головы, конечностей, проникающую травму живота. На спасение сразу приехали "Белые Ангелы". Ехали под обстрелом, в городе поднимались столбы черного дыма", - пишет МВД.

Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и быстро доставили в больницу.

РФ обстреливает населенные пункты Украины

В Харькове 20 марта прогремел взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов города

Из-за обстрела погибли четыре человека, еще семь были ранены. Оккупанты ударили по типографии.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области. Пострадало шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Российская Федерация Донецкая область Красногоровка Война в Украине
NEWS
Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку
Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой