Россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому
Российские террористы ночью атаковали Селидово и Мирноград Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
Селидово
Около 21:30 16 марта россияне ударили по многоквартирному дому авиабомбой "УМПБ-Д30СМ". В результате удара пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Также были повреждены:
- 8 многоквартирных домов;
- учебное заведение;
- два административных здания;
- линия электропередач.
"Была обесточена водонасосная станция, без воды остались более 12 тысяч абонентов", - пишет МВД.
Мирноград
Около 01:30 террористы атаковали Мирноград тремя ракетами. Их тип сейчас устанавливается. Ранения получила 86-летняя женщина.
"Разрушениям подверглись восемь многоквартирных домов, три админздания, два магазина, два торговых павильона, коммунальное предприятие, гражданские автомобили", - добавляет министерство.
Фото: россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому (t.me/mvs_ukraine)
Атака на Украину в ночь на 17 марта
В ночь на 17 марта российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:
- 5 управляемых ракет С-300 по Харьковской и Донецкой областях;
- 2 управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области;
- 16 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустил с крымского мыса Чауда.
К отражению нападения привлекались:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.
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