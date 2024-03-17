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Россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому

Воскресенье 17 марта 2024 13:07
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Россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому Фото: россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ночью атаковали Селидово и Мирноград Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Селидово

Около 21:30 16 марта россияне ударили по многоквартирному дому авиабомбой "УМПБ-Д30СМ". В результате удара пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Также были повреждены:

  • 8 многоквартирных домов;
  • учебное заведение;
  • два административных здания;
  • линия электропередач.

"Была обесточена водонасосная станция, без воды остались более 12 тысяч абонентов", - пишет МВД.

Мирноград

Около 01:30 террористы атаковали Мирноград тремя ракетами. Их тип сейчас устанавливается. Ранения получила 86-летняя женщина.

"Разрушениям подверглись восемь многоквартирных домов, три админздания, два магазина, два торговых павильона, коммунальное предприятие, гражданские автомобили", - добавляет министерство.

Фото: россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому (t.me/mvs_ukraine)

Атака на Украину в ночь на 17 марта

В ночь на 17 марта российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:

  • 5 управляемых ракет С-300 по Харьковской и Донецкой областях;
  • 2 управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области;
  • 16 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустил с крымского мыса Чауда.

К отражению нападения привлекались:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

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