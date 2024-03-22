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В Новогродовке Донецкой области увеличилось количество жертв вчерашнего авиаудара

Пятница 22 марта 2024 19:38
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В Новогродовке Донецкой области увеличилось количество жертв вчерашнего авиаудара Фото: Последствия авиаудара по Новоградовке (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Владимир Костырин

В поселке Новогродовка (Донецкая область) на месте вчерашнего российского авиационного удара спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины (МВД).

Чрезвычайники рассказали, что под атаку, совершенную российскими военными в пятницу 21 марта, попал жилищный сектор Новоградовки.

"Под завалами дома оказались двое жильцов", - говорится в публикации.

В ГСЧС констатировали, что спасти этих людей не удалось.

"Чрезвычайные работники извлекли тела погибших, а также разобрали 15 тонн строительных конструкций", - передали в Службе.

Также отмечается, что аварийно-розыскные работы на месте "прилета" уже завершены.

Вчерашний удар по Новоградовке

Ранее сообщалось, что росармия 21 марта обстреляла Новогродовку в Донецкой области. Сначала было известно об одной жертве - это мужчина 1963 года рождения.

В ОВА информировали также, что ранения получили женщины, их доставили в больницу.

Ситуация в Донецкой области

Отметим, что часть Донецкой области оккупирована российскими захватчиками. В регионе ведутся тяжелые бои по всей линии фронта. Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области.

В частности, в ночь на 17 марта войска РФ ударили по Селидовому и Мирнограду. В результате атак были раненые.

Добавим, что местные власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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