Войска РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области

"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности – впоследствии", - отметил глава Днепропетровской ОВА.

Он также призвал не помогать агрессору сориентироваться в последствиях ударов.

"Прошу всех соблюдать правила безопасности. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавил Лысак.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в некоторых районах Камянского Днепропетровской области пропал свет.

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

После масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном избивал по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию питающей станции, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов. После этого в Кривом Роге и Харькове вводили графики аварийных отключений электроэнергии.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.