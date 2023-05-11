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Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии

Фото: Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии.

Об этом заявил глава Днепропетровкого областного совета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сегодня имеем 5 обстрелов Никопольского района. Днем под вражеский огонь попал Никополь и Марганецкая громада. Опять тяжелая артиллерия и атака с беспилотника", - сообщил он.

В результате атаки никто не пострадал.

При этом к вечеру оккупанты ударили по Мировской громаде из тяжелой артиллерии.

"Сейчас детали уточняются. Территории обстрелов обследуются. Что касается других районов области - день выдался тихим", - сообщил Лукашук.

Напомним, оккупанты ночью обстреляли Никополь из артиллерии.

Кроме того, 10 мая россияне обстреляли Никополь и Марганецкую общину из тяжелой артиллерии.

К тому же, в ночь на 10 мая захватчики атаковали Днепропетровскую область из дронов-камикадзе, три беспилотника были уничтожены.

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Днепропетровская областьВойна России против УкраиныНикополь