Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (фото)

Фото: россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (GettyImagеs)

В среду, 10 мая, армия РФ обстреляла Никополь и Марганецкую громаду из тяжелой артиллерии. В результате этого были повреждены три частных дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.