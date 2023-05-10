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Войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", силы ПВО сбили 3 дрона

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Среда 10 мая 2023 07:47
Войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", силы ПВО сбили 3 дрона Фото: войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 10 мая, атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 3 беспилотника. Они приземлили "Шахеды". Благодарю ПВО за круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Напомним, что 8 мая украинские военные уничтожили три российских БПЛА в Херсонской области и еще три - на востоке.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2618 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Днепропетровская область дрони ПВО Вторжение России в Украину
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