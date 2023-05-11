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Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії

Фото: Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 11 травня, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з безпілотника та артилерії.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Сьогодні маємо 5 обстрілів Нікопольського району. Вдень під ворожий вогонь потрапив Нікополь і Марганецька громада. Знову важка артилерія та атака з безпілотника", - повідомив він.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

При цьому надвечір окупанти вдарили по Мирівській громаді з важкої артилерії.

"Наразі деталі уточнюються. Території обстрілів обстежуються. Що стосується інших районів області - день видався тихим", - повідомив Лукашук.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли Нікополь з артилерії.

Крім того, 10 травня росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії.

До того ж, у ніч на 10 травня загарбники атакували Дніпропетровську область з дронів-камікадзе, трьох безпілотників було знищено.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти УкраїниНікополь