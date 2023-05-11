Над Днепропетровской областью сбили российский дрон
Фото: россияне ночью обстреляли Никополь (dnipropetrovskaODA)
Украинские военные ночью сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он также отметил, что россияне вечером и ночью били по Никополю из артиллерии. Обошлось без пострадавших.
Однако из-за атаки в городе повреждены три частных дома, четыре хозяйственных постройки и автомобиль. Также оборвана линия электропередач.
Напомним, 10 мая россияне обстреляли Никополь и Марганецкую общину из тяжелой артиллерии.
К тому же, в ночь на 10 мая захватчики атаковали Днепропетровскую область из дронов-камикадзе, три беспилотника были уничтожены.
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