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Над Днепропетровской областью сбили российский дрон

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Днепропетровская область, Четверг 11 мая 2023 08:12
Над Днепропетровской областью сбили российский дрон Фото: россияне ночью обстреляли Никополь (dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ночью сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он также отметил, что россияне вечером и ночью били по Никополю из артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Однако из-за атаки в городе повреждены три частных дома, четыре хозяйственных постройки и автомобиль. Также оборвана линия электропередач.

Напомним, 10 мая россияне обстреляли Никополь и Марганецкую общину из тяжелой артиллерии.

К тому же, в ночь на 10 мая захватчики атаковали Днепропетровскую область из дронов-камикадзе, три беспилотника были уничтожены.

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Днепропетровская область дрони
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