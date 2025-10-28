Войска РФ атаковали Черниговскую область: возникли пожары, пострадала женщина

Удары РФ по Украине 27 октября

Как ранее сообщало РБК-Украина, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах дронов в направлении Чернигова. Мониторинговые каналы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов". Также сообщалось, что в центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".

В областном центре в результате ударов были повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. В Черниговском районе загорелось хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших.

Также в ночь на 28 октября оккупанты ударили беспилотниками различных типов по Херсону и окрестным общинам.