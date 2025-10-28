UA

Війська РФ атакували Чернігівщину: виникли пожежі, постраждала жінка

Фото: Війська РФ атакували Чернігівщину (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та повідомлення глави Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

За даними ДСНС, у Корюківському районі зафіксоване влучання по об'єкту, що спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

У Новгород-Сіверському районі пошкоджена адмінбудівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження.

У Чернігові також було влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили, постраждалих немає.

"Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ "Чексіл-Ярославна". Постраждала літня жінка", - зазначив Селіверстов.

Удари РФ по Україні 27 жовтня

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня російські війська атакували Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп дронів у напрямку Чернігова. Моніторингові канали писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів". Також повідомлялось, що у центрі Чернігова впав бойовий дрон типу "Шахед".

В обласному центрі внаслідок ударів були пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми. У Чернігівському районі загорілася господарча будівля. Обійшлося без потерпілих.

Також в ніч на 28 жовтня окупанти вдарили безпілотниками різних типів по Херсону та навколишнім громадам.

