Війська РФ атакували Чернігівщину: виникли пожежі, постраждала жінка

Удари РФ по Україні 27 жовтня

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня російські війська атакували Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп дронів у напрямку Чернігова. Моніторингові канали писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів". Також повідомлялось, що у центрі Чернігова впав бойовий дрон типу "Шахед".

В обласному центрі внаслідок ударів були пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми. У Чернігівському районі загорілася господарча будівля. Обійшлося без потерпілих.

Також в ніч на 28 жовтня окупанти вдарили безпілотниками різних типів по Херсону та навколишнім громадам.