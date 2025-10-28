ua en ru
Дрон упал в центре Чернигова: что известно

Чернигов, Вторник 28 октября 2025 00:35
UA EN RU
Дрон упал в центре Чернигова: что известно Иллюстративное фото: дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского в Telegram.

"Зафиксировано падение "шахеда" в центральной части города. Последствия уточняются", - написал глава МВА.

За несколько минут до этого сообщалось о взрыве в Чернигове.

В 23:45 Воздушные силы ВСУ предупреждали о дроне, который двигался с востока в направлении города.

По состоянию на 00:25 "шахедная" опасность объявлена только на севере Черниговской и Сумской областей.

Карта воздушных тревог имеет такой вид:

Дрон упал в центре Чернигова: что известно

Обновлено в 00:40

Воздушные силы ВСУ сообщают о новых дронах, которые движутся с севера курсом на Чернигов.

Атака дронов на Чернигов на область 27 октября

Как ранее сообщало РБК-Украина, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах дронов в направлении Чернигова. Мониторинговые каналы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".

В областном центре в результате ударов были повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы.

В Черниговском районе загорелась хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

