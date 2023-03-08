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Войска РФ из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области

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Сумская область, Среда 08 марта 2023 19:36
Войска РФ из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области Фото: Войска РФ из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 марта, российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 16:40 до 17:00 военные зафиксировали девять приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Екатериновка.

Потерь среди личного состава и техники нет.

В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, 7 марта российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, 6 марта российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.

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