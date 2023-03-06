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Войска РФ обстреляли пять общин в Сумской области: есть разрушения

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Сумская область, Понедельник 06 марта 2023 22:18
Войска РФ обстреляли пять общин в Сумской области: есть разрушения Фото: Войска РФ обстреляли пять общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне совершили обстрелы пять территориальных общин области. Было зафиксировано 59 "прилетов" - из минометов, артиллерии, крупнокалиберного пулемета и сброса ВОГ с БпЛА. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

Так, россияне нанесли удары по:

  • Шалигинской общине из САУ по селу Стариково. В результате обстрела поврежден частный жилой дом;
  • Эсманской общине из миномета 120 мм;
  • Белопольской общине из миномета - 18 "прилетов" в течение дня.
  • Новослободской общине из миномета 120 мм.

Кроме того, войска РФ атаковали село Грабовское в Краснопольской общине с помощью двух беспилотников. Они скинули 17 боеприпасов типа ВОГ во двор двухэтажного дома. В результате взрыва выбиты стекла в двухэтажном доме и повреждены припаркованные два автомобиля.

Напомним, в ночь на 5 марта войска РФ атаковали Сумскую область, в результате чего повреждена линия электропередач.

Кроме того, 4 марта российская армия обстреляла 7 территориальных общин Сумской области из минометов и артиллерии. Из-за обстрелов поврежден дом культуры и ЛЭП.

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