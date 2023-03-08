Війська РФ з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області
У середу, 8 березня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області із ствольної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.
Так, у період з 16:40 до 17:00 військові зафіксували дев'ять парафій, ймовірно, зі стовбурової артилерії, в район н.п. Катеринівка.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Разом з тим інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
Нагадаємо, 7 березня російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Крім того, 6 березня російські війська обстріляли п'ять громад на Сумщині. Внаслідок обстрілів є руйнація.
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