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Війська РФ з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область, Середа 08 березня 2023 19:36
Війська РФ з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Війська РФ з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 березня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області із ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 16:40 до 17:00 військові зафіксували дев'ять парафій, ймовірно, зі стовбурової артилерії, в район н.п. Катеринівка.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Разом з тим інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, 7 березня російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Крім того, 6 березня російські війська обстріляли п'ять громад на Сумщині. Внаслідок обстрілів є руйнація.

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