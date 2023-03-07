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РФ из минометов и артиллерии обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей

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Украина, Вторник 07 марта 2023 17:02
РФ из минометов и артиллерии обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей Фото: РФ из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Враг не прекращает обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской области", - говорится в сообщении.

  • С 11:35 до 11:55 сообщили о 9 приходах, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Харьковка
  • С 15:10 до 15:20 сообщили о 2 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сеньковка

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.

Недавно оккупанты атаковали Черниговскую область управляемые баражирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Россия впервые продемонстрировала их в 2019 году.

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