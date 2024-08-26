Войска Беларуси на границе не представляют угрозы для Украины, - "Гаюн"

Количественный личный состав группировки войск Беларуси, перебрасываемый ближе к украинской границе, оценивается в чуть более тысячи человек. Такие силы не представляют для Украины угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

Так, в группе отреагировали на заявление министерства иностранных дел Украины с призывом в Беларусь отвести войска с техникой и наемников бывшей российской ЧВК "Вагнер", которые сосредотачиваются в Гомельской области под видом учений.

Согласно данным "Беларускі Гаюн", сейчас фиксируется белорусская военная группировка в этом регионе в количестве около 1100 солдат, и непосредственной угрозы для Украины она не несет.

Кроме того, данные силы расположены на глубине 50 километров от украинской границы.

"Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели", - пишет "Беларускі Гаюн".

Переброска белорусских войск на южное направление в сторону границы с Украиной (фото: "Беларускі Гаюн" / motolko.help)

Что предшествовало

Напомним, 10 августа, то есть через несколько дней после начала украинского наступления в Курской области (РФ), в Беларуси заявили, что направят войска с ракетными комплексами "Искандер" и "Полонез", чтобы якобы усилить граничащие с Украиной области.

А 11 августа Минобороны Беларуси показало танки, якобы перебрасываемые в приграничные с Украиной регионы.

Позже, 18 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна перебросила почти треть армии ВС РБ к границе с Украиной. Такую инициативу он связал с тем, что там якобы находится более 120 тысяч военных ВСУ.

Недавно мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что после начала операции ВСУ в Курской области, Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу военных в граничащую с Украиной Гомельскую область. Также указывалось, что ВС РБ начали перебрасывать такие силы, начиная с 10 августа.

Вечером 25 августа в МИД Украины предостерегли Беларусь от провокаций и призвали "не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы". В министерстве также призвали Минск отвести войска от границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня.