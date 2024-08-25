Беларусь стянула к границе с Украиной армию и "вагнеровцев". Киев требует отвести войска

По данным украинской разведки, Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и "вагнеровцев". В свою очередь, Киев требует, чтобы Минск отвел войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МИД Украины в Telegram.

В частности, разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК "Вагнер".

В МИД отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

"Призываем должностных лиц Беларуси не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

Однако в случае нарушения границы, украинское государство примет все меры по самообороне.

"Предостерегаем, что в случае нарушения границы Украина использует все необходимые меры для самообороны, и все скопления войск, объекты и пути снабжения в Беларуси станут законными целями для ВСУ", - резюмировали в ведомстве.