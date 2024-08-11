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В Беларуси показали танки, которые якобы перебрасывают к границе Украины (фото, видео)

Беларусь, Воскресенье 11 августа 2024 11:35
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В Беларуси показали танки, которые якобы перебрасывают к границе Украины (фото, видео) Фото: в Беларуси показали танки, которые якобы перебрасывают к границе Украины (t.me/modmilby)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны Беларуси показало танки, которые, якобы, перебрасывает в приграничные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

В ведомстве заверяют, что якобы "подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению".

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - констатуют в Минобороны Беларуси.

Кроме того, белорусские военные показали и кадры якобыы погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.

Что было до этого

10 августа в Беларуси заявили, что направят войска и системы "Искандер", "Полонез", чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.

Это заявление прозвучало после того, как глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) считают, что намерения Беларуси перебросить "Искандеры" и "Полонезы" в пограничные области - это попытка помочь главе Кремля Владимиру Путину в войне.

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