Беларусь перебросила к границе с Украиной не менее тысячи военных, - "Гаюн"
После начала Курской операции Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусски Гаюн".
Как сообщается, начиная с 10 августа, военных Вооруженных сил и Военно-воздушных сил Беларуси начали перебрасывать в Гомельскую область, граничащую с Украиной.
Причиной переброски белорусских войск на юг страны является обстановка в Украине и Курской области РФ.
По информации "Белорусски Гаюн", на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.
Такжн в последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.
t.me/Hajun_BY
Беларусь перебраіывает войска к границе с Украиной
Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной. Это связано с тем, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных.
10 августа в Беларуси заявили, что направят войска и системы "Искандер", "Полонез", чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.
Также Минобороны Беларуси показало танки, которые якобы перебрасывает в приграничные с Украиной регионы.
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