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Беларусь перебросила к границе с Украиной не менее тысячи военных, - "Гаюн"

Беларусь, Пятница 23 августа 2024 18:00
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Беларусь перебросила к границе с Украиной не менее тысячи военных, - "Гаюн" Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После начала Курской операции Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусски Гаюн".

Как сообщается, начиная с 10 августа, военных Вооруженных сил и Военно-воздушных сил Беларуси начали перебрасывать в Гомельскую область, граничащую с Украиной.

Причиной переброски белорусских войск на юг страны является обстановка в Украине и Курской области РФ.

По информации "Белорусски Гаюн", на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.

Такжн в последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

Беларусь перебросила к границе с Украиной не менее тысячи военных, - &quot;Гаюн&quot;

t.me/Hajun_BY

Беларусь перебраіывает войска к границе с Украиной

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной. Это связано с тем, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных.

10 августа в Беларуси заявили, что направят войска и системы "Искандер", "Полонез", чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.

Также Минобороны Беларуси показало танки, которые якобы перебрасывает в приграничные с Украиной регионы.

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