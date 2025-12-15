Войну РФ против Украины надо завершить 24 февраля, - Бабиш

По словам Бабиша, лидеры государств, вовлеченные в мирные переговоры, должны поставить себе четкую цель - достичь договоренностей о прекращении войны и гарантии безопасности для всех сторон.

"Было бы хорошо, если бы господа Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины война была завершена", - подчеркнул чешский премьер.

Он подчеркнул, что стороны должны начать говорить о мире, а не только о войне, которая продолжается в полномасштабном формате с 2022 года.

Бабиш также подтвердил поддержку дальнейшей гуманитарной помощи Украине через Европейский Союз. Отдельно он упомянул о подготовке к заседанию Европейского Совета и дискуссии о замораживании и возможной конфискации российских активов. По его словам, соответствующие инициативы сейчас активно обсуждаются, в частности при участии премьер-министров Италии, Бельгии и Болгарии.