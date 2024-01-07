Войну против ХАМАС нельзя прекращать, пока Израиль не достигнет своих целей, - Нетаньяху

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Следует отметить, что накануне

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.