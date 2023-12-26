Нетаньяху назвал три условия для окончания войны в Секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия, которые должны быть выполнены для войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Израильский лидер рассказал, что США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку.
Он добавил, что для достижения этой цели военный потенциал ХАМАС должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно закончиться.
Нетаньяху отметил, что для окончания войны Израилю необходимо достичь трех целей:
- уничтожить ХАМАС;
- демилитаризовать Газу;
- дерадикализовать палестинское общество
Премьер-министр Израиля сказал, что обеспечение условий того, что Газа никогда больше не будет использоваться в качестве базы нападения на его страну, потребует установления временной зоны безопасности по периметру Сектора и инспекционного механизма на границе с Египтом.
"После того, как ХАМАС будет уничтожен, Газа будет демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газу можно будет восстановить, а перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", - заявил глава израильского правительства.
Война Израиля с ХАМАС
Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.
24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.
20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Однако ХАМАС отклонил предложение.
14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.
Беньямин Нетаньяху заявлял, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.
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