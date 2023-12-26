Нетаньяху назвал три условия для окончания войны в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия, которые должны быть выполнены для войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Израильский лидер рассказал, что США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку.

Он добавил, что для достижения этой цели военный потенциал ХАМАС должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно закончиться.

Нетаньяху отметил, что для окончания войны Израилю необходимо достичь трех целей:

уничтожить ХАМАС;

демилитаризовать Газу;

дерадикализовать палестинское общество

Премьер-министр Израиля сказал, что обеспечение условий того, что Газа никогда больше не будет использоваться в качестве базы нападения на его страну, потребует установления временной зоны безопасности по периметру Сектора и инспекционного механизма на границе с Египтом.

" После того, как ХАМАС будет уничтожен, Газа будет демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газу можно будет восстановить, а перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", - заявил глава израильского правительства.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Однако ХАМАС отклонил предложение.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Беньямин Нетаньяху заявлял, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.