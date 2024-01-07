Війну проти ХАМАС не можна припиняти, доки Ізраїль не досягне своїх цілей, - Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що війна проти ХАМАС не повинна припинятися, доки не буде досягнуто трьох цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
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Варто зазначити, що напередодні
Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.
24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.
20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.
У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.
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