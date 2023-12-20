Израиль предложил ХАМАСу недельное перемирие: детали

Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе как минимум на одну неделю. Это первое предложение после срыва прошлого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

О коло 130 израильских и иностранных граждан все еще удерживаются в качестве заложников в секторе Газа. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что в число членов входят восемь американцев.

По новому соглашению, в число освобожденных войдут оставшиеся женщины, мужчины старше 60 лет и другие заложники, которые больны или серьезно ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи.

В рамках этого предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня минимум на одну неделю. В предыдущей сделке Израиль согласился на недельную паузу в своих атаках в секторе Газа в обмен на 80 заложников.

Израиль также предположил, что может освободить палестинских заключенных, осужденных за более серьезные нападения на Израиль, чем те, которые были освобождены в рамках предыдущей сделки. Израильские официальные лица заявляют, что таких палестинских заключенных десятки, они старые или больные и могут быть освобождены в рамках гуманитарной сделки.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

Также мы сообщали, что премьер-министр Катара, представляющий интересы ХАМАСа и представители Израиля встретились в столице Польши Варшаве. Обсуждали новую сделку по освобождению заложников.

К слову, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова ко второй гуманитарной паузе для освобождения заложников.