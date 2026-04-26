Войны уже не приносят прибыли: почему падают акции гигантов ВПК Европы и США

Акции оружейных гигантов США и ЕС неожиданно пошли вниз. Инвесторы начали массово продавать активы, несмотря на затяжной конфликт на Ближнем Востоке и огромные расходы Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Financial Times .

Цены на акции ведущих корпораций, таких как Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, L3Harris и General Dynamics, начали падать сразу после ударов США по Ирану в конце февраля. Рынок отреагировал на производственный тупик, ведь ситуация на фронте опережает возможности заводов.

По оценкам аналитиков, американские военные использовали около 1000 ракет "Томагавк" против Ирана за последние два месяца. Эта цифра в 20 раз превышает количество ракет, на которые ВМС США выделили средства в бюджете этого года.

Главный инвестиционный директор Grey Value Management Стивен Грей объясняет ситуацию так:

"США расходуют боеприпасы гораздо быстрее, чем мы можем их производить. Оборонные компании могут получить определенную сумму денег авансом, но обычно они не получают прибыли, пока не сделают ставку. Если доставка требует времени, почему цены на акции должны вырасти больше, чем они уже выросли, из-за прибыли, которая не будет реализована годами?"

Парадокс рынка: "Покупай напряженность, продавай войну"

Инвесторы изменили стратегию и деньги начали утекать из оборонных фондов. Только из одного фонда iShares US Aerospace & Defense ETF стоимостью 14 млрд долларов вывели почти 1 млрд долларов. Капитал переходит в безопасные гавани: энергетику и коммунальные услуги.

Аналитик Melius Research Скотт Микус называет это классической динамикой рынка:

"Это то, что мы называем динамикой "покупай напряженность, продавай войну"".

Подобную картину мир уже видел во время вторжения в Ирак в 2003 году и после широкомасштабного вторжения России на Украину в 2022-м. Акции Lockheed Martin и RTX упали на 5-10%, хотя ранее демонстрировали годовой рост на уровне 50%.

Трамп обещает 1,5 триллиона, но рынок сомневается

Дональд Трамп предложил увеличить оборонный бюджет США до 1,5 триллиона долларов на 2027 год. Это на 50% больше текущих расходов, но инвесторы не спешат покупать акции.

Аналитик Bank of America Рон Эпштейн подчеркивает, что проблема даже не в деньгах, а в заводах. Производственные мощности просто не справляются с нагрузкой.

Европа тоже теряет позиции

Кризис затронул и европейский рынок. Индекс аэрокосмической отрасли Европы от MSCI в марте упал на 9,2%. Это худший показатель за последние пять лет.

Среди лидеров падения:

немецкий Rheinmetall - минус 10%;

шведский Saab - минус 12%;

чешский CSG - акции упали почти на треть.

Аналитики предполагают, что оборонный сектор достиг своего пика. Производители оружия сталкиваются с новой реальностью: война требует дешевых беспилотников, а не только дорогих ракет.