"Война меняет правила": Сикорский дал неожиданный совет Зеленскому

Польша, Пятница 05 декабря 2025 14:13
"Война меняет правила": Сикорский дал неожиданный совет Зеленскому Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал президента Украины Владимира Зеленского проявить инициативу и попросить о визите в Президентский дворец Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радослава Сикорского в пятницу, 5 декабря, в утреннем эфире RMF FM.

Так, Сикорский отметил, что война меняет традиционные правила дипломатического протокола, а потому Зеленский мог бы проявить инициативу и попросить о визите в Президентский дворец Польши.

Это было сказано в контексте решения Кароля Навроцкого не совершать поездку в Украину и ожиданий, что Зеленский выразит благодарность Польше за поддержку в войне.

"Настойчивые требования извинений и почтения памяти в ситуации, когда они борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы гордости, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец", - сказал Сикорский.

Журналист Томаш Терликовский в своем комментарии напомнил, что по дипломатическим правилам президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше, на что Сикорский ответил, что война меняет традиционные правила протокола.

"Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", - добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность Польше и польским властям за поддержку и помощь - как публично, так и частным образом, подчеркивая совместные усилия в защите региона от агрессии России.

Встреча Зеленского с Навроцким

В конце октября руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву, если хочет провести встречу с Навроцким.

При этом президент Польши Кароль Навроцкий 24 ноября во время визита в Прагу заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве и выразил надежду, что он примет приглашение.

Ранее РБК-Украина писало о том, что президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал "мирный план" США. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.

