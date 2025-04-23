Срыв переговоров в Лондоне. Демарш Рубио и почему США снова давят на Украину

США отказались от участия в саммите министров иностранных дел в Лондоне, где должны были обсуждаться финальные предложения по мирному соглашению.

РБК-Украина объясняет, в чем причина такого неожиданного шага и как он повлияет на дальнейшие переговоры.

Главное:

Что стоит за отказом Рубио участвовать в лондонском саммите?

Какова позиция Украины относительно американских предложений?

Есть ли у США возможности найти компромисс с Европой по снятию санкций с России и завершению войны?

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться многосторонняя встреча на уровне министров иностранных дел, посвященная попыткам завершить российско-украинскую войну. По информации Axios, в Лондоне США ожидали ответа Украины на "окончательное предложение" президента США Дональда Трампа. В случае положительного отклика – предложения отправили бы России.

По данным медиа, Трамп предлагал замораживание конфликта по линии соприкосновения, юридическое признание Крыма российским, фактическое признание и всех других захваченных территорий Украины, а также снятие санкций с России. Взамен Украина могла получить "надежную гарантию безопасности" с участием специальной группы европейских стран, компенсацию и помощь на восстановление.

Однако, неожиданно Великобритания отменила переговоры. Это произошло на фоне информации о том, что к встрече не сможет присоединиться Государственный секретарь США Марко Рубио. Таким образом, Штаты на переговорах в Лондоне сегодня представляет только спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Как сообщает Reuters, он выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах с Россией. Кроме того, большинство министров иностранных дел, которые были приглашены на встречу, отказались поддержать предложения Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Украина не получала официальных предложений "мирного соглашения" от США, о которых в последние дни сообщали медиа. И в целом, позиция Киева заключается в том, чтобы сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное – потом.

Тем не менее, украинская делегация отправилась в Лондон и начала двустороннюю встречу с британскими визави и таки начала переговоры.

Тупик и позиция Европы

На этом фоне от США звучат угрозы и заявления о возможном выходе из посредничества между Украиной и Россией. Впервые такой тезис озвучил Марко Рубио еще на прошлой неделе. Впоследствии его подтвердил сам Трамп. А 23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс в очередной раз заявил, что обе стороны должны пойти на территориальные уступки, иначе Штаты выйдут из процесса.

Действия США выглядят как поднятие ставок в переговорах, учитывая, что у сторон нет желания идти на американские условия, сказал РБК-Украина исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"До психологического дедлайна самого Трампа, которым является сто дней его пребывания на посту президента, осталось совсем немного, а никаких серьезных сдвигов нет. И даже на безусловное перемирие, идею Трампа, с которой еще более месяца назад согласилась Украина, а Россия никак не соглашается", –сказал Леонов.

Сейчас ситуация зашла в тупик, потому что для России более важно снять именно европейские, и в меньшей степени американские санкции. А Евросоюз четко обозначил свою позицию – санкции против России не будут снимать до полного завершения войны в Украине.

По словам Леонова, это последняя попытка заставить стороны каким-то образом начать этот мирный процесс. В то же время Евросоюз понимает свои сильные стороны в переговорах с США.

"Один из приоритетов это отношения с Европейским Союзом, потому что без этого противостояние США с Китаем обречено, а здесь Европа может выставлять свои вопросы, в том числе по безопасности. Поскольку Украина является частью безопасности самой Европы, то этот вопрос, очевидно, все равно будет включен в переговоры", – отметил Леонов.