Россия требует вывода украинских военных из четырех областей. Тогда она якобы мгновенно завершит войну.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков пожаловался, что вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России. Поэтому Москва хочет нейтрального статуса Украины и "признания реальности" в вопросе территорий.

Также он добавил, что российский диктатор Владимир Путин озвучил требования для завершения войны еще в июле.

"Не знаю, почему сейчас об этом никто не вспоминает. В нашей конституции закреплены четыре региона (речь о Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях - ред.). Украинская армия должна сложить оружие и покинуть эти территории. Если она это сделает, военные действия прекратятся немедленно", - размечтался Песков.

Он также признал, что Россия не контролирует полностью эти области. Она рассматривает их как якобы "временно оккупированные".