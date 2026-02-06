Война закончится через месяц? США и Украина обсудили сроки возможной сделки с РФ, - Reuters

Переговорщики США и Украины обсудили возможное достижение мирной сделки с Россией уже в следующем месяце - марте 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Агенство пишет, что о такой амбициозной цели рассказали сразу три источника, знакомых с ситуацией. При этом полагается, что сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу, а именно - территориальному.
Еще пять источников говорят, что согласно обсуждаемой схеме, любое соглашение будет вынесено на референдум, которые одновременно пройдут с национальным выборами.
"Американская переговорная группа, возглавляемая специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на недавних встречах в Абу-Даби и Майами выразила украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы голосование состоялось в ближайшее время", - говорится в материале.
Как пояснили источники, американские переговорщики заявили, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах в связи с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноября. Это значит, что у высокопоставленных чиновников США будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.
Более того, по словам двух собеседников, официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения выборов и референдума уже в мае. Однако еще несколько источников, осведомленных с переговорами, назвали предложенный американцами график нереалистичным.
"Американцы очень спешат", - сказал источник, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это все равно займет значительное количество времени.
Украина в свою очередь хочет прекращении огня на время проведения голосования, чтобы защитить целостность референдума, отмечая, что Кремль имеет историю невыполнения своих обещаний о согласованном прекращении боевых действий.
"Позиция Киева заключается у том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров", - пояснил собеседник.
Напомним, 4 и 5 вы февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
По итогам встречи стороны назвали обсуждения "конструктивными". Кроме того, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, делегации обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
К слову, сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация возвращается домой, но при этом идет подготовка уже к следующим трехсторонним встречам. Ранее глава государства уточнял, что переговоры должны состояться в ближайшие недели.