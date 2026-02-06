Війна закінчиться через місяць? США та Україна обговорили терміни можливої угоди з РФ, - Reuters

Агенство пише, що про таку амбітну мету розповіли одразу три джерела, знайомі із ситуацією. Водночас вважають, що строки, імовірно, буде зрушено через відсутність згоди щодо ключового питання, а саме - територіального.

Ще п'ять джерел кажуть, що згідно з обговорюваною схемою, будь-яку угоду буде винесено на референдум, які одночасно відбудуться з національними виборами.

"Американська переговорна група, очолювана спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на нещодавніх зустрічах в Абу-Дабі та Маямі висловила українським колегам думку, що було б краще, якби голосування відбулося найближчим часом", - ідеться в матеріалі.

Як пояснили джерела, американські переговірники заявили, що президент США Дональд Трамп, найімовірніше, зосередиться на внутрішніх справах у зв'язку з наближенням проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Це означає, що у високопоставлених чиновників США буде менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди.

Ба більше, за словами двох співрозмовників, офіційні особи США та України обговорювали можливість проведення виборів і референдуму вже в травні. Однак ще кілька джерел, обізнаних із переговорами, назвали запропонований американцями графік нереалістичним.

"Американці дуже поспішають", - сказало джерело, додавши, що голосування можна організувати менш ніж за шість місяців, але це все одно займе значну кількість часу.

Україна зі свого боку хоче припинення вогню на час проведення голосування, щоб захистити цілісність референдуму, зазначаючи, що Кремль має історію невиконання своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій.

"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не можна узгодити, доки не буде надано гарантії безпеки для України з боку США та партнерів", - пояснив співрозмовник.