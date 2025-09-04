В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине

Лидеры Украины, РФ и США озвучили новые заявления о войне и мирных переговорах. Зеленский отвергает любые идеи по территориальных уступках, Путин говорит о "референдумах", а Трамп в очередной раз заявляет о собственном плане урегулирования.

РБК-Украина в материале собрало последние заявления Зеленского, Путина и Трампа о войне в Украине и пути к ее урегулированию.

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, отмечает, что глава Кремля на самом деле не хочет переговоров и стремится продолжать войну.

Глава государства в интервью Le Point категорически отверг идею отказа от оккупированных территорий, таких как Донбасс или Крым, аргументируя, что это не принесет мира, а лишь усилит позиции России для новых атак.

Он напомнил, как в 2014 году захваченные россиянами Крым и часть Донбасса стали плацдармами для полномасштабного вторжения, что произошло в феврале 2022-го.

Также Зеленский заявлял, что России нужны годы и миллионы солдат для того, чтобы полностью захватить Донецкую область. Он обратил внимание, что за четыре года диктатор не смог захватить даже 30% одной области.

Президент акцентировал, что территориальные уступки РФ приведут войну в Европу и будут угрожать Харькову и Днепру.

По его словам, если страна-агрессор сможет захватить всю Украину, то она использует ее как плацдарм для дальнейшего наступления на Европу. Однако, сделает ли она это, по его мнению, будет зависеть от решимости Европы.

"Если Европа будет сильной, он (Путин - ред.), вероятно, ничего не сделает, но если она будет слабой, то она подвергнется действиям России. Между Москвой и Парижем менее 3000 километров. А сегодня ракеты, которые Россия использует против Украины, имеют дальность 2500 километров. Мы сами имеем ракеты дальностью 3000 километров", - сказал президент Украины.

Он призвал европейцев мыслить стратегически, потому что слабость спровоцирует российского диктатора использовать захваченные территории как основу для атак на ЕС.

"Нет больше "дальней войны"...Поверьте мне, через два года у россиян будет много ракет с дальностью до 5000 км, море не защитит никого. Океан не защитит никого", - предупредил президент.

В то же время Зеленский не исключает "корейского сценария" для Украины: отсутствие полного мирного договора после войны, но экономическое процветание благодаря сильным союзникам (в частности, США).

При этом президент акцентирует - Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые имеет Южная Корея.

"Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население России - более 140 миллионов. Масштабы этих угроз невозможно сравнить. Угрозы со стороны РФ в 5, 6, а то и в 10 раз больше. Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - считает Зеленский.

Он отверг идею "мира" любой ценой. Президент подчеркивает, что переговоры возможны только на условиях Украины, с уважением к суверенитету. Он напомнил о необходимости усиления санкций, военной помощи и тому подобное.

Путин

Ряд заявлений по войне против Украины сделал и российский диктатор по итогам своего визита в Китай, где он посещал "помпезный" военный парад Си Цзиньпиня.

Путин утверждает, что не планирует связывать гарантии безопасности Украине в обмен на территории. Таким образом, он отверг тезис западных СМИ о том, что якобы предлагал администрации Трампа "заморозить" войну, если Киев откажется в частности от Донетчины и Луганщины. (Утечки в СМИ распространялись после последней поездки спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву в начале августа).

Он также повторил свой пропагандистский нарратив о том, что Россия якобы "борется не столько за территории, а "права людей, проживающих на этих территориях, говорить на своем языке".

Глава Кремля пригрозил, что "готов договориться о приемлемом варианте" завершения войны против Украины, а иначе "будет добиваться целей вооруженным путем".

"Мне кажется, что если здравый смысл победит, договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта возможно", - заявил российский диктатор.

Он также заявил, что "для урегулирования территориальных вопросов" украинские власти якобы "должны провести референдум". При этом он добавил, что "референдум нельзя проводить в условиях военного положения".

"Значит, для того, чтобы провести референдум, надо отменить военное положение, но как только это будет сделано, надо идти на выборы - этот процесс будет продолжаться бесконечно", - сказал Путин.

В то же время он подтвердил сообщения медиа о том, что проведение встречи с Зеленским ему предложил американский лидер Дональд Трамп. При этом Путин предложил организовать такую встречу в Москве.

"Кстати, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: "Да, это возможно". Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - заявил диктатор.

Вместе с тем Путин снова поставил под сомнение легитимность Зеленского. Он повторил безосновательные тезисы относительно Украины, заявив, что каденция президента Зеленского "уже завершилась".

"В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?" - сказал Путин.

Российский диктатор выдвинул собственные "интерпретации" украинского законодательства, утверждая, что после пяти лет президентства власть должен был бы перебрать спикер Верховной Рады.

Такие утверждения не соответствуют действительности: Конституция и законы Украины четко предусматривают, что глава государства выполняет свои обязанности до завершения действия военного положения.

Трамп

В то же время президент США, который неоднократно ставил "дедлайны" по отношению к своим решениям в отношении Кремля, угрожая "последствиями", снова заявил, что "Путин должен принять решение в контексте войны против Украины.

"Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо доволен, либо нет. Если нет - будут последствия", - сказал вчера Трамп.

В то же время глава Белого дома не согласен с тем, что медлит с введением жестких санкций против России.

"Разве введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя российских ресурсов вне Китая, не является действиями?" - заявил он, подчеркнув, что это решение уже стоило Москве сотни миллиардов долларов.

Трамп также утверждает, что его план "состоит из нескольких этапов" и он еще "не дошел до второй и третьей фаз". По его словам, недавно он предупредил Индию: в случае закупок у России, она столкнется с серьезными проблемами.

В интервью CBS News он заявил, что "внимательно следит" за позицией главы Кремля и президента Украины относительно переговоров о мире. Свои надежды на переход от боевых действий РФ в Украине к дипломатии Трамп назвал "реалистичными и оптимистичными".

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским...Что-то произойдет, но они пока не готовы (к встрече - ред.). Но что-то произойдет. Мы собираемся завершить это", - сказал Трамп.

Комментируя последнюю массированную атаку РФ по Киеву глава Белого дома заявил, что "разочарован" происходящим и добавил: "Я думаю, что мы все уладим".

По словам Трампа, он думал, что война РФ против Украины "будет одной из самых легких среди тех, которые он остановил".

"Но, похоже, она оказалась немного сложнее некоторых других", - добавил президент США.