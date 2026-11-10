ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"С россиянами тяжело". Зеленский впервые высказался о переговорах в Абу-Даби

17:09 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
"С россиянами тяжело". Зеленский впервые высказался о переговорах в Абу-Даби Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинской делегации тяжело вести переговоры с россиянами в Абу-Даби.

Об этом глава украинского государства заявил во время дискуссии в Копенгагенском университете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.LIVE".

У президента попросили рассказать о переговорах с США и Россией, которые проходят в Абу-Даби.

"Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами тяжело. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья", - ответил Зеленский.

Он уточнил, что переговоры в Абу-Даби сосредоточены на гуманитарных вопросах, в том числе и на обменах пленными.

Обновлено 17:14

Президент Зеленский у себя в Telegram уточнил, что переговоры с Россией и США в Абу-Даби были конструктивными и достаточно содержательными.

"Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет", - отметил он.

Также детально обсуждались гарантии безопасности для Украины и фундамент их функционирования. Поднимался вопрос и шагов для деэскалации.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, после длительного перерыва возобновился трехсторонний формат переговоров Украины, США и России. Переговорные команды трех стран встретились в Абу-Даби.

По состоянию на 17:00 первый раунд переговоров уже завершился.

Глава украинской делегации, начальник Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, комментируя переговоры, отметил, что Украина хочет добиться длительного мира, а также ожидает получить от партнеров гарантии безопасности.

Источники РБК-Украина отметили, что одной из тем обсуждений стала возможность большого обмена пленными между Украиной и Россией.

Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Аналитика
Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир