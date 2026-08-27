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В центре Киева поврежден спорткомплекс, в сети пишут о дыме над стадионом "Динамо"

10:48 27.08.2026 Чт
1 мин
Киевляне сообщают о прилете "Шахеда" по стадиону
aimg Татьяна Степанова
В центре Киева поврежден спорткомплекс, в сети пишут о дыме над стадионом "Динамо" Фото: в центре Киева из-за атаки РФ поврежден спорткомплекс (ГСЧС)
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Российские войска утром 27 августа атаковали Киев дронами. В центре города поврежден спортивный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Сообщается, что в Голосеевском районе фиксируется возгорание автомобиля в результате вражеской атаки. Пожар ликвидирован.

В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.

В то же время в сети появилась информация о прямом попадании "Шахеда" по стадиону им. Лобановского ("Динамо"). Местные жители публикуют кадры пожара и поднимающегося над стадионом столба дыма.

Обстрел Киева

Напомним, утром 27 августа Россия в очередной раз атаковала Киев. Противовоздушная оборона до сих пор работает над городом из-за атаки реактивных беспилотников.

Этой ночью Россия уже атаковала Киев - обломки упали в Подольском и Шевченковском районах. Также под вражескими ударами находились и другие регионы.

Все детали о последствиях ночной комбинированной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.

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