В центре Киева поврежден спорткомплекс, в сети пишут о дыме над стадионом "Динамо"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

В то же время в сети появилась информация о прямом попадании "Шахеда" по стадиону им. Лобановского ("Динамо"). Местные жители публикуют кадры пожара и поднимающегося над стадионом столба дыма.

Сообщается, что в Голосеевском районе фиксируется возгорание автомобиля в результате вражеской атаки. Пожар ликвидирован.

Обстрел Киева

Напомним, утром 27 августа Россия в очередной раз атаковала Киев. Противовоздушная оборона до сих пор работает над городом из-за атаки реактивных беспилотников.

Этой ночью Россия уже атаковала Киев - обломки упали в Подольском и Шевченковском районах. Также под вражескими ударами находились и другие регионы.

Все детали о последствиях ночной комбинированной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.