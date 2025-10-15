Война в Украине еще на 3 года, а Европа должна готовиться: Сикорский сделал заявления

Во время презентации в Лондоне иранского беспилотника Shahed-136, сбитого в Украине, Сикорский назвал "безответственным шагом" отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на востоке.

Министр призвал "оставаться на курсе" в помощи Киеву и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

По его мнению, для защиты Европы необходимо поставлять Украине больше боеприпасов, зенитных средств и оружия малой и средней дальности - особенно учитывая факты самолетов и дронов над странами НАТО.

Сикорский отметил, что пока неясно, были ли дроны над Копенгагеном российскими, но подчеркнул угрозу.

"Россия может, к сожалению, нанести удар глубоко в Европе. Мы должны быть готовы противодействовать этому", - сказал он.

Министр также напомнил, что надо развивать способности для выявления и уничтожения дронов и призвал Европу планировать поддержку Украины еще в течение трех лет, сроков, на которые, по его словам, рассчитывает и Киев.

"Украинцы планируют эту войну в течение трех лет, что является разумным решением. И нам нужно убедить Путина (российский диктатор Владимир Путин - ред.), что мы готовы придерживаться этого курса по крайней мере в течение этих трех лет", - подчеркнул Сикорский.