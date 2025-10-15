ua en ru
Война в Украине еще на 3 года, а Европа должна готовиться: Сикорский сделал заявления

Среда 15 октября 2025 11:05
Война в Украине еще на 3 года, а Европа должна готовиться: Сикорский сделал заявления Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский в Лондоне (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинцы планируют воевать с Россией еще три года, а европейским странам надо быть готовыми к тому, что РФ может нанести удары глубоко в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время презентации в Лондоне иранского беспилотника Shahed-136, сбитого в Украине, Сикорский назвал "безответственным шагом" отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на востоке.

Министр призвал "оставаться на курсе" в помощи Киеву и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

По его мнению, для защиты Европы необходимо поставлять Украине больше боеприпасов, зенитных средств и оружия малой и средней дальности - особенно учитывая факты самолетов и дронов над странами НАТО.

Сикорский отметил, что пока неясно, были ли дроны над Копенгагеном российскими, но подчеркнул угрозу.

"Россия может, к сожалению, нанести удар глубоко в Европе. Мы должны быть готовы противодействовать этому", - сказал он.

Министр также напомнил, что надо развивать способности для выявления и уничтожения дронов и призвал Европу планировать поддержку Украины еще в течение трех лет, сроков, на которые, по его словам, рассчитывает и Киев.

"Украинцы планируют эту войну в течение трех лет, что является разумным решением. И нам нужно убедить Путина (российский диктатор Владимир Путин - ред.), что мы готовы придерживаться этого курса по крайней мере в течение этих трех лет", - подчеркнул Сикорский.

Что известно о "стене дронов"

НАТО и ЕС работают над созданием так называемой "стены дронов". Как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, Альянс предоставляет военный потенциал, а ЕС обеспечивает финансирование.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от российских беспилотников.

В ЕС отмечали, что члены союза должны оперативно усилить свою защиту от дронов из-за последних нарушений воздушного пространства нескольких стран, поэтому инициативу поддержали.

А недавно Европейская комиссия предложила расширить инициативу по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента, поскольку некоторые регионы заявили, что чувствуют себя обделенными.

