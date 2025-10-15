Війна в Україні ще на 3 роки, а Європа має готуватися: Сікорський зробив заяви

Українці планують воювати з Росією ще три роки, а європейським країнам треба бути готовими до того, що РФ може завдати ударів глибоко в регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час презентації в Лондоні іранського безпілотника Shahed‑136, збитого в Україні, Сікорський назвав "безвідповідальним кроком" відмову від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на сході.

Міністр закликав "залишатися на курсі" у допомозі Києву та висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп надасть Україні далекобійні ракети Tomahawk для посилення ударів по російській інфраструктурі.

На його думку, для захисту Європи необхідно постачати Україні більше боєприпасів, зенітних засобів та зброї малої й середньої дальності - особливо враховуючи факти літаків і дронів над країнами НАТО.

Сікорський зауважив, що поки неясно, чи були дрони над Копенгагеном російськими, але підкреслив загрозу.

"Росія може, на жаль, завдати удару глибоко в Європі. Ми повинні бути готові протидіяти цьому", - сказав він.

Міністр також нагадав, що треба розбудовувати спроможності для виявлення та знищення дронів та закликав Європу планувати підтримку України ще протягом трьох років, термінів, на які, за його словами, розраховує і Київ.

"Українці планують цю війну протягом трьох років, що є розумним рішенням. І нам потрібно переконати Путіна (російський диктатор Володимир Путін - ред.), що ми готові дотримуватися цього курсу принаймні протягом цих трьох років", - наголосив Сікорський.