Война - шахматная партия. Ермак назвал главный просчет России с иранскими "шахедами"

Россия делала ставку на то, что Украина будет тратить большие деньги на уничтожение иранских дронов силами ПВО, но просчиталась. Украина инициирует диалог о поставках современных ЗРК и "энергетический Рамштайн", что еще больше ослабит РФ и приблизит победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Война - шахматная партия. 12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и драгоценность уничтожения для нас этих "жестянок" средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие",- рассказал он.

По словам Ермака, сейчас Украина ведет диалог по поставкам современных ЗРК, над которым работают каждый день.

"Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны. В военных шахматах мы должны быть на шаг впереди. Желание врага получить иранские ракеты лишь подтверждает работу санкций. ВПК РФ не способен создавать двигатели, они ищут чипы в стиральных машинках. Военная машина России становится зависимой от подсанкционного Ирана и остатков советских танков, которые им помогает ремонтировать один сосед", - добавляет глава ОП.

Он напомнил, что на фоне работы по ускорению поставок современных вооружений, президент Владимир Зеленский предлагает создать "энергетический Рамштайн".

"Мы сохраним энергетику, несмотря на мечты врага уничтожить нас. Мы победим Россию", - заверил Ермак.