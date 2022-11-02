Россияне с начала войны более 100 раз атаковали объекты энергетики в Украине
Россия с начала полномасштабной войны 103 раза атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. Только за последний месяц враг обстрелял объекты в более чем половине областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию YASNO в Facebook.
С 10 октября российские войска атаковали объекты энергетики в 14 регионах нашей страны. В частности, во Львовской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областях, а также в столице.
Энергетикам понадобилось от 3 до 25 часов для ликвидации последствий вражеских обстрелов.
"Каждый час нес и несет вызовы. Но с вашей поддержкой и разумным потреблением электроэнергии энергетический фронт все выдержит", - говорится в сообщении.
Фото: оккупанты более 100 раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры (facebook.com/yasno.com.ua)
Напомним, сегодня в северных, центральных и восточных областях Украины будут почасовые отключения света.
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