Оккупанты ночью атаковали Украину "шахедами". Сбито 12 из 13 запущенных БПЛА
В ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", - говорится в сообщении.
Как добавляют военные, 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".
"Еще шесть - в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины", - добавляют в ВС ВСУ.
Как сообщалось, российские оккупанты всю ночь и утром 2 ноября обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.
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