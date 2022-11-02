Оккупанты ночью атаковали Украину "шахедами". Сбито 12 из 13 запущенных БПЛА

В ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", - говорится в сообщении. Как добавляют военные, 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток". "Еще шесть - в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины", - добавляют в ВС ВСУ.