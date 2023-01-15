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Война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову, - Санду

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Воскресенье 15 января 2023 02:16
Война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Молдовы Майя Санду осудила новую массированную атаку России по городам Украины 14 января. Она отметила, что полномасштабная военна агрессия Москвы также прямо воздействует и на Молдову, прокомментировав обнаруженные обломки ракеты, упавшей на территорию их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Санду.

"Жестокая война России против Украины снова напрямую влияет на Молдову. Молдавские пограничники обнаружили осколки ракеты возле села Ларга на севере Молдовы", - говорится в публикации.

Санду подчеркивает, что Молдова решительно осуждает нынешние усиленные атаки РФ, нанесенные по гражданским и энергетическим объектам Украины. А также высказала слова поддержки семьям погибших в Днепре, где под российский удар попал жилой дом, и родным жертв в других городах.

"(Мы) поддерживаем тех, кто потерял близких в Днепре и по всей Украине. Мир должен восторжествовать", - написала президент Молдовы.

Санду также опубликовала в посте фото обломков упавшей ракеты, что нашли в субботу в Бричанском районе Молдовы недалеко от границы с Украиной.

Отметим, что подобные инциденты в Молдове уже происходили дважды после массированных ракетных атак РФ по Украине, в том числе в декабре 2022 года, когда полиция обнаружила обломки ракеты, упавшей в районе северной Молдовы.

Напомним, что премьер-министр Молдовы назвала очередное падение ракеты на территории их страны во время удара РФ по Украине показателем отсутствия уважения к суверенитету их государства.

Ранее в декабре правительство Молдовы одобрило решение увеличить оборонный бюджет из-за падений российских ракет на территории страны.

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