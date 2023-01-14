Нет уважения к суверенитету. Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране

Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара РФ по Украине является показателем отсутствия уважения к суверенитету страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу в Facebook .

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", - подчеркнула Гаврилица.

Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", - отметила премьер.