ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нет уважения к суверенитету. Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране

Новина українською →
Кишинев, Суббота 14 января 2023 19:39
Нет уважения к суверенитету. Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране Фото: премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Иван Носальский

Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара РФ по Украине является показателем отсутствия уважения к суверенитету страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу в Facebook.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", - подчеркнула Гаврилица.

Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", - отметила премьер.

Напомним, сегодня, 14 января, во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали в северной части Молдовы.

Также мы писали, что, по словам вице-премьера Молдовы Нику Попеску, россияне нарушают суверенитет Молдовы, поскольку они сохраняют присутствие своих войск в Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Обстріл Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам