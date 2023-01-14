Нет уважения к суверенитету. Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране
Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара РФ по Украине является показателем отсутствия уважения к суверенитету страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу в Facebook.
"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", - подчеркнула Гаврилица.
Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.
"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", - отметила премьер.
Напомним, сегодня, 14 января, во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали в северной части Молдовы.
Также мы писали, что, по словам вице-премьера Молдовы Нику Попеску, россияне нарушают суверенитет Молдовы, поскольку они сохраняют присутствие своих войск в Приднестровье.
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