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Молдова хочет увеличить свой оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет

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Четверг 15 декабря 2022 07:43
Молдова хочет увеличить свой оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет Фото: Молдова хочет увеличить свой оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Правительство Молдовы одобрило решение увеличить оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны Анатолия Носатого.

Министр отметил, что деньги пойдут на усиление безопасности страны в сфере воздушной обороны. Пока говорится только о радаре. Систему ПВО удастся приобрести не раньше чем через год.

"Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством или граждане захотят пойти другим путем, и пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны", - указал Носатый.

К слову, после решения правительства оборонный бюджет страны вырастет на 68,2% - до 2 миллиардов 21 миллиона леев.

Напомним, 5 декабря во время массированного обстрела Украины Россией на территорию Молдовы упала ракета.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к инциденту точно имеет отношение РФ.

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