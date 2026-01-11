Зеленский: война РФ против Украины продолжается сколько же, как война нацистов против СССР

Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины уже длится столько же, как и война нацистской Германии против СССР. Этим он подчеркнул масштабы и изнурительность нынешнего противостояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, нынешний конфликт является не просто региональной войной, а масштабным историческим противостоянием.

"Война России против Украины длится столько же, сколько в свое время длилась война нацистов против СССР", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Москва сознательно затягивает боевые действия, делая ставку на истощение Украины и ее союзников.

"Это война на истощение, в которой Россия пытается сломать наше государство из-за продолжительности и жестокости", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина сегодня борется не только за собственную независимость, но и за безопасность всей Европы, так же как народы мира когда-то объединялись против нацизма.

Он призвал партнеров сохранять поддержку Украины, ведь именно она определит, сможет ли агрессор достичь своих целей через затягивание войны.