Зеленський: війна РФ проти України триває скільки ж, як війна нацистів проти СРСР

Україна, Неділя 11 січня 2026 22:16
Зеленський: війна РФ проти України триває скільки ж, як війна нацистів проти СРСР Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна Росії проти України вже триває стільки ж, як і війна нацистської Німеччини проти СРСР. Цим він підкреслив масштаби й виснажливість нинішнього протистояння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, нинішній конфлікт є не просто регіональною війною, а масштабним історичним протистоянням.

"Війна Росії проти України триває стільки ж, скільки свого часу тривала війна нацистів проти СРСР", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Москва свідомо затягує бойові дії, роблячи ставку на виснаження України та її союзників.

"Це війна на виснаження, у якій Росія намагається зламати нашу державу через тривалість і жорстокість", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна сьогодні бореться не лише за власну незалежність, а й за безпеку всієї Європи, так само як народи світу колись об’єднувалися проти нацизму.

Він закликав партнерів зберігати підтримку України, адже саме вона визначить, чи зможе агресор досягти своїх цілей через затягування війни.

Вечірнє звернення

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що в окремих громадах країни ситуація з електропостачанням і теплом залишається критичною, а сувора зима лише ускладнює становище.

За його словами, протягом дня він отримує постійні доповіді від прем’єр-міністра Юлії Свириденко, членів уряду та Офісу президента щодо обстановки в регіонах.

Основна увага, як зазначив глава держави, зосереджена на відновленні пошкодженої інфраструктури, стабілізації електропостачання та забезпеченні опалення.

Зеленський також нагадав, що після російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури в низці областей ситуація досі залишається напруженою.

Він наголосив, що Москва свідомо дочекалася сильних морозів, аби завдати ударів і використати холод як інструмент терору проти мирного населення України.

