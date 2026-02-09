Война против Украины ускоряет вымирание малочисленных народов России

Особенно болезненно это отражается на небольших этнических общинах, численность которых и без того стремительно сокращается.

Контракт вместо отсрочки

В январе в Иркутской области простились сразу с двумя 18-летними тофаларами — Андреем Холямоевым и Сергеем Токуевым.

Оба ранее не подлежали срочной службе из-за медицинских ограничений, однако это не помешало заключению контрактов с Министерством обороны РФ.

Как отмечают жители Тофаларии, формальный отказ по здоровью внезапно перестает быть препятствием, когда речь идет о контрактной службе.

"А за контрактом раз — и, мовляв, здоровы сразу!" — возмущаются земляки погибших.

Потери малочисленного народа

Сергей Токуев погиб под Покровском в Донецкой области спустя несколько месяцев после подписания контракта.

По словам знакомых, у него с детства были серьезные проблемы со спиной, включая грыжу.

Тем не менее, его направили в зону боевых действий без армейского опыта. Похожая судьба постигла и Андрея Холямоева, уроженца Верхней Гутары, который подписал контракт вскоре после достижения совершеннолетия и вскоре был признан пропавшим без вести.

Вербовка без учета последствий

Местные жители рассказывают, что состояние здоровья при вербовке фактически игнорируется.

"Кого-то удивило, что больного парня взяли на контракт, а меня нет", — говорит жительница Алигджера Марина, вспоминая случаи отправки на фронт людей с интеллектуальными нарушениями.

Тофалари — один из самых малочисленных коренных народов России. По переписи 2021 года их насчитывалось всего 719 человек. Потери даже нескольких молодых мужчин становятся для общины невосполнимыми.