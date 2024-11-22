Война "на востоке" входит в решающую фазу, глобальный конфликт реален, - премьер Польши

Существует реальный риск возникновения глобального конфликта после того, как Россия запустила гиперзвуковую баллистическую ракету по Днепру.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем приближение неизвестности", - заявил Туск на конференции учителей.

По его словам, конфликт приобретает драматические масштабы. "Последние несколько десятков часов показали, что угроза серьезна и реальна, когда речь идет о глобальном конфликте", - сказал он.

Ракетный удар

Владимир Путин заявил 21 ноября, что для удара по Днепру была использована ракета "Орешник" и удар стал ответом на разрешение США и Великобритании Киеву бить по территории России с применением передового западного оружия, что, по его словам, придало конфликту "элементы глобального характера".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар очередной эскалацией после размещения северокорейских войск на территории России.

По данным украинской разведки, Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса "Кедр". Пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.