Війна "на сході" входить у вирішальну фазу, глобальний конфлікт реальний, - прем'єр Польщі

Існує реальний ризик виникнення глобального конфлікту після того, як Росія запустила гіперзвукову балістичну ракету по Дніпру.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Війна на сході входить у вирішальну фазу, ми відчуваємо наближення невідомості", - заявив Туск на конференції вчителів.

За його словами, конфлікт набуває драматичних масштабів. "Останні кілька десятків годин показали, що загроза серйозна та реальна, коли йдеться про глобальний конфлікт", - сказав він.

Ракетний удар

Володимир Путін заявив 21 листопада, що для удару по Дніпру було використано ракету "Горішник" і удар став відповіддю на дозвіл США та Великобританії Києву бити по території Росії із застосуванням передової західної зброї, що, за його словами, надало конфлікту "елементи глобального характеру".

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар черговою ескалацією після розміщення північнокорейських військ на території Росії.

За даними української розвідки, Росія атакувала Дніпро з ракетного комплексу "Кедр". Пуски були з Астраханської області. Час з моменту запуску до попадання в Дніпро складав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами.